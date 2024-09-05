Пьяный мужчина завел «шестерку» отверткой и угнал ее с парковки в Краснодаре

В полицию Краснодара позвонил местный житель и сообщил о том, что у него угнали автомобиль марки ВАЗ-2106.

По словам пострадавшего, вечером он оставил машину на парковке возле одного из торговых центров на улице Петра Метальникова, а когда вернулся, автомобиля уже не было.

Сотрудники уголовного розыска на одной из улиц столицы Кубани задержали ранее не судимого 41-летнего местного жителя. Задержанный рассказал, что проник в салон через открытое окно и с помощью отвертки запустил двигатель.

Свой поступок угонщик объяснил алкогольным опьянением и желанием покататься. Однако через 450 метров — на пересечении с улицей Российской автомобиль заглох. Угонщик бросил машину и сбежал.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об угоне, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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