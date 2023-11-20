Пьяный мужчина заперся в кассе ломбарда в Краснодаре и начал крушить все вокруг

Инцидент произошел накануне в одном из ломбардов Карасунского округа.

Пьяный мужчина днем забежал в ломбард, закрылся в кассовой комнате и отказался ее покидать. Он вел себя неадекватно, удерживался дверь руками и громко выражался нецензурными словами. Незваный гость не остановился на этом и начал портить имущество компании: повредил оградительное стекло и провода камеры видеонаблюдения.

Вскоре в ломбард приехали росгвардейцы. Общими усилиями они смогли открыть запертую дверь в кассовую комнату и задержали «оккупанта». Им оказался 27-летний местный житель. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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