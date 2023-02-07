Пьяный мужчина «заминировал» соцобъекты в Горячем Ключе
Происшествия
07.02.2023 12:44
Злоумышленника задержали полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. За заведомо ложное сообщение 54-летнему жителю Горячего Ключа грозит до восьми лет колонии.
По данным следствия, мужчина позвонил в экстренные службы с сообщением об угрозе социальным объектам инфраструктуры города. При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья людей, не обнаружили.
Правоохранители установили личность подозреваемого, мужчину задержали. Выяснилось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о якобы готовящемся преступлении из хулиганских побуждений.
На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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