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Пьяный мужчина «заминировал» соцобъекты в Горячем Ключе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-zaminiroval-sotsobekty-v-goryachem-klyuche
Пьяный мужчина «заминировал» соцобъекты в Горячем Ключе
Фото pexels.com

Злоумышленника задержали полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. За заведомо ложное сообщение 54-летнему жителю Горячего Ключа грозит до восьми лет колонии.

По данным следствия, мужчина позвонил в экстренные службы с сообщением об угрозе социальным объектам инфраструктуры города. При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья людей, не обнаружили.

Правоохранители установили личность подозреваемого, мужчину задержали. Выяснилось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о якобы готовящемся преступлении из хулиганских побуждений.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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