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Пьяный мужчина выстрелил в полицейского из охотничьего ружья в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-vystrelil-v-politsejskogo-iz-ohotnichego-ruzhya-v-tsentre-krasnodara
Пьяный мужчина выстрелил в полицейского из охотничьего ружья в центре Краснодара
Фото t.me/mvd_23

Инцидент произошел утром 3 июля на улице Красноармейской.

Оперуполномоченный краевого уголовного розыска ехал по улице в нерабочее время и увидел двух ругающихся мужчин. Один из них был пьян и угрожал другому охотничьим ружьем.

Полицейский обезоружил и задержал нарушителя, но в этот момент произошел неконтролируемый выстрел. Сотрудник полиции получил касательное огнестрельное ранение. Сейчас собранные материалы направили в следственные органы для принятия решения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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