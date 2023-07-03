Пьяный мужчина выстрелил в полицейского из охотничьего ружья в центре Краснодара
Происшествия
03.07.2023 16:00
Инцидент произошел утром 3 июля на улице Красноармейской.
Оперуполномоченный краевого уголовного розыска ехал по улице в нерабочее время и увидел двух ругающихся мужчин. Один из них был пьян и угрожал другому охотничьим ружьем.
Полицейский обезоружил и задержал нарушителя, но в этот момент произошел неконтролируемый выстрел. Сотрудник полиции получил касательное огнестрельное ранение. Сейчас собранные материалы направили в следственные органы для принятия решения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: стрельба в отеле Анапы — один отдыхающий выстрелил в другого, пострадавшему оторвало часть пальца.