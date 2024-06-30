Пьяный мужчина в Анапе вломился в чужую квартиру, перепутав со своей

Инцидент произошел 29 июня в одном из домов на улице Адмирала Пустошкина.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что неизвестный мужчина взламывал дверь в квартиру. В ходе проверки информации сотрудники полиции нашли подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель.

«Выяснилось, что произошла комичная ситуация, как в известном фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Мужчина после отдыха и распития алкоголя направился домой, но ошибся адресом, и зашел в соседний корпус многоквартирного дома. Анапчанин попытался открыть дверь в чужую квартиру, думая, что это его собственное жилище. Открыв дверь, он обнаружил, что попал не в свою квартиру и в недоумении побрел искать свою жилплощадь», — сообщили в пресс-службе ОМВД по Анапе.

После общения в отделе полиции хозяин квартиры и нарушитель пришли к общему соглашению. Мужчина, сломавший замок, оплатит покупку нового и его замену, а пострадавший в этой ситуации собственник квартиры не будет выдвигать претензий и обвинений.

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