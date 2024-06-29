Полиция проводит проверку после стрельбы по окнам многоэтажки в Краснодаре

Инцидент произошел 29 июня около 8:00 в одной из многоэтажек в микрорайоне на улице Восточно-Кругликовской.

По словам местных жителей в соцсетях, из дома напротив неизвестные стреляли из оружия и попали в окно квартиры. На фото видно, что на стекле остался след от пули.

«В полицию города Краснодара сообщений о данном происшествии не поступало. Вместе с тем на основании выявленной в сети интернет информации назначено проведение проверки. На место предполагаемого инцидента направлен участковый уполномоченный полиции для проверки указанных в публикации сведений и принятия законного решения», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: в Сочи на 10 суток арестовали мужчину за стрельбу из охолощенного автомата.