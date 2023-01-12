Пьяный мужчина устроил драку на поминках в Тихорецке
Происшествия
12.01.2023 11:34
Мужчина пришел на поминальный обед, злоупотребил алкогольными напитками и напал с бутылкой на 27-летнего знакомого.
В результате конфликта парень получил телесные повреждения и сообщил об этом в полицию. По его словам, агрессивный пьяный мужчина ударил его бутылкой по голове.
На 42-летнего местного жителя завели уголовное дело. Его подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью. За это преступление ему грозит до двух лет лишения свободы, пишет газета «Тихорецкие вести» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Тихорецкому району.
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