Пьяный мужчина упал в реку и сломал бедро в Сочи

За выходные 10–11 февраля спасатели ЮРПСО МЧС несколько раз выезжали на помощь пострадавшим в городе-курорте.

В районе улицы Труда мужчину вытащили из реки Сочи. Чтобы поднять пострадавшего из русла, спасатели использовали альпинистское снаряжение и носилки. Предварительно, мужчина сломал шейку бедра и получил ушиб спины. Объяснить, как оказался в реке, пострадавший не смог, но от него сильно пахло алкоголем.

В селе Верхнениколаевском местного жителя придавило упавшим деревом. К моменту прибытия спасателей мужчину уже освободили очевидцы, пострадавшего транспортировали к скорой. Несмотря на то, что видимых повреждений у него не было, мужчину госпитализировали, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.

Читайте также: спасатели ночью эвакуировали тяжелобольного из высокогорного села в Сочи.