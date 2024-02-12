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Пьяный мужчина упал в реку и сломал бедро в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-upal-v-reku-i-slomal-bedro-v-sochi
Пьяный мужчина упал в реку и сломал бедро в Сочи
Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»

За выходные 10–11 февраля спасатели ЮРПСО МЧС несколько раз выезжали на помощь пострадавшим в городе-курорте.

В районе улицы Труда мужчину вытащили из реки Сочи. Чтобы поднять пострадавшего из русла, спасатели использовали альпинистское снаряжение и носилки. Предварительно, мужчина сломал шейку бедра и получил ушиб спины. Объяснить, как оказался в реке, пострадавший не смог, но от него сильно пахло алкоголем.

В селе Верхнениколаевском местного жителя придавило упавшим деревом. К моменту прибытия спасателей мужчину уже освободили очевидцы, пострадавшего транспортировали к скорой. Несмотря на то, что видимых повреждений у него не было, мужчину госпитализировали, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.

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