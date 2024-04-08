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Пьяный мужчина упал с 6-метровой подпорной стены в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-upal-s-6-metrovoj-podpornoj-steny-v-sochi
Пьяный мужчина упал с 6-метровой подпорной стены в Сочи
Фото t.me/urpso_mchs

Инцидент произошел 8 апреля около 22:00 на улице Лермонтова.

Спасателей вызвали врачи, которые не смогли добраться до пострадавшего мужчины — он упал с подпорной стены и лежал на земле без движения.

По трехколенной лестнице медик МЧС спустилась к упавшему человеку, начала осмотр и выяснила, что он просто спал. Никаких видимых повреждений, ссадин или переломов мужчина не получил, но его госпитализировали для дальнейшего обследования.

Пострадавшему повезло — он упал с 6-метровой стены на землю, усыпанную листвой. Вероятно, роль также сыграл алкоголь, запах которого почувствовали спасатели. Спасенного перенесли на носилках к автомобилю врачей, его личность устанавливается, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.

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