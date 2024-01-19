Пьяный мужчина угрожал зарезать и избить парня в автобусе в Краснодаре

Инцидент произошел накануне в центре города в автобусе № 201. Пьяный мужчина зашел в общественный транспорт и начал провоцировать конфликт с молодым человеком.

В соцсетях появилось видео, на котором заметно, что нетрезвый пассажир сел рядом с парнем и начал его оскорблять. Он громко и нецензурно выражался на весь салон автобуса, угрожая зарезать и избить молодого человека без какой-либо причины. При этом сам парень никак не реагировал на пьяного мужчину.

Другие пассажиры сделали замечание дебоширу. Он испугался и вышел на ближайшей остановке. В комментариях к записи пользователи написали, что этого мужчину часто видят нетрезвым в районе Кооперативного рынка.

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