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Полиция Краснодара ищет школьника, исполнившего нецензурные песни в трамвае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-krasnodara-ishhet-shkolnika-ispolnivshego-netsenzurnye-pesni-v-tramvae
Видео t.me/krd_tipich

Слишком громкого мальчика в общественном транспорте города заметили накануне. Видео с ним разошлось в местных пабликах.

На кадрах видно, что возвращающийся из школы ребенок устроил «концерт» в трамвае. Однако в его «репертуар» вошли преимущественно нецензурные песни. Школьник громко пел, мешая другим пассажирам. На замечания кондуктора он не отреагировал.

Видео с нецензурно выражающимся школьником заинтересовались правоохранительные органы. В полиции инициировали проведение проверки.

«Будет установлена личность несовершеннолетнего, дана правовая оценка его действиям и поведению в общественном транспорте», — сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Полицейские рассмотрят вопрос о постановке юного «певца» на профилактический учет в отделе ПДН.

Читайте также: школьник пытался засыпать снегом Вечный огонь в Абинске. Информация об этом появилась в соцсетях. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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