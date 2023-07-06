Пьяный мужчина угрожал поджечь здание суда в Краснодаре

Свой поступок он объяснил обидой на судебных приставов.

Согласно приговору суда, 26 сентября 2022 года пьяный мужчина пытался пройти в здание Прикубанского районного суда Краснодара. Судебные приставы его в здание не пустили. Тогда мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил диспетчеру ЕДДС о готовящемся поджоге здания суда.

Полученную информацию диспетчер передал в полицию. Правоохранители выехали на место планируемого пожара и установили, что сообщение было ложным. На месте задержали и звонившего.

На суде мужчина объяснил, что сообщил о поджоге из-за того, что приставы не пустили его в суд, когда он хотел узнать информацию о своем исковом заявлении. Суд признал краснодарца виновным. С учетом того, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление, ему назначили 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: жительница Кубани угрожала взорвать букмекерскую контору, в которой ее муж проигрывал деньги.