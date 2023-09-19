Пьяный мужчина угрожал ножом жене и 15-летнему сыну в Краснодарском крае

В полицию с сообщением о поступивших угрозах физической расправы со стороны мужа, обратилась жительница станицы Старомышастовской в Динском районе.

Полицейские прибыли на место и установили, что семейный конфликт произошел из-за того, что глава семейства злоупотреблял алкоголем. В ходе ссоры за мать вступился 15-летний сын. В ответ на это мужчина схватил со стола нож и начал угрожать мальчику. Испугавшись за свою жизнь и жизнь своего сына, женщина обратилась в полицию.

Злоумышленником оказался 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Его задержали и доставили в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об угрозе убийством. Правонарушителю грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает ОМВД по Динскому району в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре водитель угрожал пистолетом охранникам на парковке общежития.