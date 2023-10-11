Пьяный мужчина скинул сожительницу с лестницы вниз головой в Сочи

Инцидент произошел накануне в многоквартирном доме на улице Виноградной, 188 А.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что житель дома после употребления алкоголя начал конфликтовать с сожительницей. Он скинул женщину с лестницы вниз головой. Она лежала на полу в луже крови.

Соседи вызвали для пострадавшей бригаду скорой помощи. Женщине оказали медицинскую помощью, несмотря на то, что она отказывалась от нее. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

«Участковые полиции центрального округа города Сочи по данному факту проводят проверку», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД Сочи.

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