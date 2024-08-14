Пьяный мужчина сигаретой поджег многоэтажку в Новороссийске, есть погибшая

Пожар произошел вечером 12 августа на улице Волочаевской города-героя.

Сообщение о возгорании поступило в 23:24. Прибывшие на место подразделения установили, что огонь охватил 60 кв. м квартиры. Пожар потушили в 0:42, на месте работали 17 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте пожара обнаружили тело пенсионерки. Причиной возгорания предварительно стало неосторожное обращение с огнем.

По данным следствия, в квартиру пришел мужчина, чтобы выпить с хозяином. Когда владелец квартиры вышел на улицу, гость уснул с зажженной сигаретой. Проснувшись, он увидел дым в квартире и ушел, не предупредив о нем хозяев и не вызвав экстренные службы.

Пожарных на место вызвали местные жители, когда увидели, что огонь распространяется по зданию. В результате пожара в соседней квартире от отравления угарным газом погибла пенсионерка. Кроме того, огонь повредил и уничтожил имущество более чем в 15 квартирах.

В отношении 41-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и уничтожении и повреждении чужого имущества. В ходе допроса мужчина признал вину, его задержали.

По уголовному делу проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинских, пожарно-технической и оценочных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: два человека получили ожоги во время пожара в частном доме на Кубани.