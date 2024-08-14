Два человека получили ожоги во время пожара в частном доме на Кубани

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Кооперативной в Тихорецке поступило в МЧС 13 августа в 12:04.

Пожарные прибыли на место и установили, что площадь возгорания — 20 кв. м. Пожар в 12:16 локализовали, в 12:34 — полностью потушили. Из горящего дома спасли двоих человек, они получили ожоги.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. К ликвидации пожара привлекли 8 пожарных и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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