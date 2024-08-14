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Пожар площадью 850 кв. метров произошел в деревообрабатывающем цехе в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-ploshhadyu-850-kv-metrov-proizoshel-v-derevoobrabatyvayushhem-tsehe-v-adygee
Пожар площадью 850 кв. метров произошел в деревообрабатывающем цехе в Адыгее
Фото t.me/mchs0101

Возгорание случилось вечером 13 августа на территории цеха деревообработки в хуторе Северо-Восточные Сады.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 16:05. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и зафиксировали открытое горение на площади порядка 500 кв. м. Возгоранию присвоили 2 ранг сложности.

На месте происшествия развернули штаб пожаротушения. К 18:41 возгорание удалось локализовать на площади 850 кв. м. В 20:48 ликвидировали открытое горение.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

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