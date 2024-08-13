Дом, постройки во дворе и автомобиль сгорели под Краснодаром
Происшествия
13.08.2024 13:44
Пожар произошел 12 августа на улице Пролетарской в станице Новотитаровской Динского района.
По словам местных жителей, хозяйка с дочерью были в доме во время пожара, но успели выбраться через окно, несмотря на скоро разгоревшееся пламя.
В доме сгорели документы, техника и многие вещи, во дворе — хозпостройки и автомобиль. Сейчас ищут тех, кто может расчистить сгоревшие завалы и оказать любую помощь пострадавшим.
«Зинаида Петровна является активным и неравнодушным жителем станицы Новотитаровской, многие ее знают, как «парикмахера на Первомайской», — пишет газета «РВС».
Читайте также: по вине неосторожных людей произошло два крупных пожара в Геленджике.