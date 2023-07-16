Пьяный мужчина ради шутки столкнул девочку в море с пирса в Сириусе, ребенок получил травму позвоночника

Инцидент произошел днем 15 июля на одном из пляжей федеральной территории Сириус. Кадры, как девочке оказывают помощь, выложили в соцсети очевидцы.

По словам автора видео, нетрезвый мужчина столкнул с пирса девочку ради шутки. Но она ударилась и получила травму спины.

«В полицию поступило сообщение о том, что мужчина толкнул с пирса 13-летнюю девочку. В результате падения ребенок получил травму, предположительно позвоночника», — сообщает пресс-служба ОМВД России по ФТ Сириус.

После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой. А мужчину задержали и доставили в отдел.

По факту инцидента сотрудниками полиции проводится проверка.

Читайте также: пожилой мужчина утонул на пляже «Маяк» в Сочи.