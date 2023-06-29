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Пожилой мужчина утонул на пляже «Маяк» в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-utonul-na-plyazhe-mayak-v-sochi
Пожилой мужчина утонул на пляже «Маяк» в Сочи
Фото "Кубань 24"

Трагедия на сочинском пляже «Маяк» произошла днем 29 июня. Тонущего мужчину быстро извлекли из воды, но помочь 65-летнему отдыхающему не удалось.

Пенсионера вытащил из воды спасатель пляжа, реакция которого была немедленной. Один из отдыхающих помог ему перенести пострадавшего на берег.

На место незамедлительно вызвали скорую помощь, до прибытия врачей спасатели пытались реанимировать мужчину. Ему проводили сердечно-легочную реанимацию. На месте ЧП также находилась медсестра из медицинского пункта, расположенного на пляже, с чемоданчиком для оказания первой неотложной помощи. Медик пыталась помочь спасателям.

Продолжительные попытки спасти мужчину оказались безрезультатными. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть.

«Медицинский пункт, как и сам пляж «Маяк» работает ежедневно с 8:00 до 20:00, в нем всегда находится дежурная медсестра. После происшествия в помещении медпункта она оказала помощь супруге погибшего. Помощь женщине потребовалась на фоне полученного стресса», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

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