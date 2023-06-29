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МЧС: с начала года возросло число утонувших детей на реках и озерах Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-s-nachala-goda-vozroslo-chislo-utonuvshih-detej-na-rekah-i-ozerah-kubani
МЧС: с начала года возросло число утонувших детей на реках и озерах Кубани
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

С начала 2023 года в водоемах Краснодарского края погибли 38 человек. Из них 6 детей, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В большинстве случаев причины трагедий связаны с неправильным поведением у воды. Отдыхающие проводят время в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегают правилами безопасности и выходят в плавание в неположенном месте, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за минувшие выходные в Краснодарском крае утонули 5 человек. Причиной большинства происшествий стало несоблюдение правил безопасности у воды.

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