МЧС: с начала года возросло число утонувших детей на реках и озерах Кубани

С начала 2023 года в водоемах Краснодарского края погибли 38 человек. Из них 6 детей, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В большинстве случаев причины трагедий связаны с неправильным поведением у воды. Отдыхающие проводят время в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегают правилами безопасности и выходят в плавание в неположенном месте, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за минувшие выходные в Краснодарском крае утонули 5 человек. Причиной большинства происшествий стало несоблюдение правил безопасности у воды.