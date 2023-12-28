Пьяный мужчина попытался зарезать кассира в «Пятерочке» в Краснодарском крае

Инцидент произошел 27 декабря в Апшеронске в продуктовом магазине на улице Ворошилова.

По версии следствия, в тот день 34-летний местный житель поссорился с 26-летней кассиршей в магазине. Он сходил домой, выпил алкоголь и решил вернуться в торговую точку, чтобы продолжить конфликт. Мужчина набросился на девушку с ножом и не менее двух раз ударил ее по голове и телу.

В этот момент на помощь девушке пришли другие посетители магазина. Кассирше своевременно оказали медицинскую помощь. Нападавшего задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

На допросе мужчина признался в совершенном преступлении. На него завели уголовное дело о покушении на убийство. В рамках расследования назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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