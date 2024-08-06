Пьяный мужчина погиб в загоревшейся сторожке в СНТ под Краснодаром

Пожар, в котором погиб местный житель, произошел в ночь на 6 августа в одном из садовых товариществ, расположенных в станице Елизаветинской города Краснодара.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит проверку. По предварительным данным, в ночь на 6 августа мужчина был в гостях у знакомого, который работал сторожем в одном из садовых товариществ станицы Елизаветинской. Мужчины находились в сторожке, где распивали спиртное. Произошел пожар. На место вызвали сотрудников экстренных служб. После ликвидации возгорания в сторожке нашли тело мужчины.

Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: продуктовый ангар загорелся на складе в Адлерском районе Сочи.