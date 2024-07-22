Пьяный мужчина погиб на набережной Новороссийска, упав вниз головой с парапета
Происшествия
22.07.2024 17:51
Несчастный случай произошел поздним вечером 21 июля на территории Центрального пляжа города-героя.
По словам очевидцев, мужчина сидел на парапете верхнего яруса набережной, сорвался и упал головой вниз на тротуар. Он погиб после удара о землю.
Предварительно, погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что мужчина упал сам, его никто не толкал, пишет «Наша газета Новороссийск».
На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и полиции. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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