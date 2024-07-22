Пьяный мужчина погиб на набережной Новороссийска, упав вниз головой с парапета

Несчастный случай произошел поздним вечером 21 июля на территории Центрального пляжа города-героя.

По словам очевидцев, мужчина сидел на парапете верхнего яруса набережной, сорвался и упал головой вниз на тротуар. Он погиб после удара о землю.

Предварительно, погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что мужчина упал сам, его никто не толкал, пишет «Наша газета Новороссийск».

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и полиции. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Читайте также: избитый мужчина умер в больнице после застолья с другом в Краснодарском крае.