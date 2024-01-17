Пьяный мужчина ночью пришел в Абинскую ЦРБ и устроил дебош

Инцидент произошел накануне в Центральной районной больнице на улице Мира.

Около полуночи нетрезвый мужчина зашел в приемный покой, разулся в коридоре и начал ругаться с медперсоналом. На замечания охранник он отреагировал агрессией. Информацию о нарушителе передали наряду вневедомственной охраны.

Росгвардейцы вскоре прибыли на место и задержали пьяного дебошира. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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