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Пьяный мужчина ночью пришел в Абинскую ЦРБ и устроил дебош

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-nochyu-prishel-v-abinskuyu-tsrb-i-ustroil-debosh
Пьяный мужчина ночью пришел в Абинскую ЦРБ и устроил дебош
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Инцидент произошел накануне в Центральной районной больнице на улице Мира.

Около полуночи нетрезвый мужчина зашел в приемный покой, разулся в коридоре и начал ругаться с медперсоналом. На замечания охранник он отреагировал агрессией. Информацию о нарушителе передали наряду вневедомственной охраны.

Росгвардейцы вскоре прибыли на место и задержали пьяного дебошира. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: голый и неадекватный мужчина устроил дебош в детской поликлинике Краснодара. Инцидент произошел утром 10 января в детской поликлинике № 3 на улице Ставропольской, 113.

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