Голый и неадекватный мужчина устроил дебош в детской поликлинике Краснодара

Инцидент произошел утром 10 января в детской поликлинике № 3 на улице Ставропольской, 113.

Очевидцы сообщили, что в здание медучреждения забежал неадекватный мужчина, который начал кричать, что он сейчас всех убьет, в том числе и себя. После этого в поликлинике началась настоящая паника. Находившихся в коридорах детей с родителями спрятали в кабинетах врачей.

Во время дебоша мужчина начала разрывать на себе одежду, раздевшись догола. При этом он сообщил медикам о плохом самочувствии.

Вскоре на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии и задержали дебошира. Им оказался 34-летний местный житель. Его передали бригаде медиков для госпитализации в психиатрическую больницу.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям краснодарца будет дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Кроме того, полицейские проверят, употреблял ли мужчина запрещенные вещества перед дебошем в детской поликлинике.

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