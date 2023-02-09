Пьяный мужчина ночью бегал по припаркованным автомобилям и громко кричал в Туапсе

Инцидент произошел во дворе одного из многоквартирных домом на улице Фрунзе.

Мужчина в ночное время бегал по припаркованным машинам и громко кричал. Жильцы дома сообщили об этом в правоохранительные органы. Вскоре на место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался 32-летний приезжий из Владикавказа. По внешним признакам он был пьян. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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