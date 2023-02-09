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Пьяный мужчина ночью бегал по припаркованным автомобилям и громко кричал в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-nochyu-begal-po-priparkovannym-avtomobilyam-i-gromko-krichal-v-tuapse
Пьяный мужчина ночью бегал по припаркованным автомобилям и громко кричал в Туапсе
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Инцидент произошел во дворе одного из многоквартирных домом на улице Фрунзе.

Мужчина в ночное время бегал по припаркованным машинам и громко кричал. Жильцы дома сообщили об этом в правоохранительные органы. Вскоре на место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался 32-летний приезжий из Владикавказа. По внешним признакам он был пьян. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани дебошир под наркотиками напал с цепью на участкового, который вступился за его жену. Инцидент произошел 7 февраля в Славянском районе.

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