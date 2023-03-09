В Туапсе пьяный пациент пытался напасть на фельдшеров и устроил дебош

Инцидент произошел 7 марта. Вызов в скорую помощь поступил от прохожих. Они сообщили, что человек лежит на земле без сознания.

Неотложка выехала на место. Фельдшеры выяснили, что 25-летний мужчина много выпил, из-за чего ему стало плохо. Медики попытались оказать пациенту помощь, но он внезапно начал оскорблять девушку-фельдшера, а затем и вовсе стал распускать руки. Фельдшер вызвала полицию.

«В таком состоянии человек опасен не только окружающим, но и самому себе. На фоне алкоголя могут отказать жизненно важные органы. Молодого человека в сопровождении полиции отвезли в приемный покой больницы и связались с его родственниками» — цитирует фельдшера Дарью Моторину газета «Туапсинские вести».

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что нападения не было — молодой человек вел себя агрессивно и буянил, поэтому машину скорой помощи до больницы сопроводили сотрудники ДПС.

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