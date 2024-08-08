Пьяный мужчина изуродовал иномарку соседа в Туапсе

Инцидент произошел вечером во дворе одной из многоэтажек на улице Звездной.

Вызов поступил сотрудникам вневедомственной охраны около 21:00. Прибыв на место, росгвардейцы установили, что мужчина пинал припаркованную во дворе Toyota, бросал в нее камни и палки. Он разбил лобовое стекло, а после оторвал боковые зеркала и скрылся. Известно, что иномарка принадлежит соседу нарушителя.

Нарушителем оказался 35-летний житель этой многоэтажки. Его задержали в подъезде его же дома. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отделение полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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