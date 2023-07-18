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Пьяный мужчина избил участкового телефоном в Краснодарском крае, ему грозит 10 лет колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-izbil-uchastkovogo-telefonom-v-krasnodarskom-krae-emu-grozit-10-let-kolonii
Пьяный мужчина избил участкового телефоном в Краснодарском крае, ему грозит 10 лет колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 20 июня в поселке Кубанская Степь Каневского района.

По версии следствия, в тот вечер 32-летний мужчина пил алкоголь в общественном месте. Когда к нему подошел участковый, он начал убегать, чтобы избежать административной ответственности. Пьяный дважды ударил полицейского мобильным телефоном по лицу, причинив ему травмы, опасные для здоровья. После этого участковый задержал нарушителя.

Завели уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти. За это грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи завершили расследование этого уголовного дела. Подозреваемый полностью признал свою вину. Телефон, которым он бил участкового, изъяли и приобщили к делу как орудие преступления. Материалы уголовного дела передали для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Прокурором Каневского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч.2 ст. 318 УК РФ», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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