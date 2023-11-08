Пьяный мужчина избил двух подростков из-за претензии к его сыну в Анапе

Инцидент произошел в одном из дворов многоэтажного дома в городе-курорте.

Родители пострадавших подростков рассказали в соцсетях, что на детской площадке собралась компания из нескольких человек. Один из детей сделал другому замечание и ударил двумя пальцами по козырьку кепки.

Возле компании появился отец мальчика, достал ключи и начал избивать подростка за то, что тот обидел его сына. За пострадавшего вступился 17-летний ученик кадетской школы, и мужчина переключился на него — он повалил кадета на землю и начал душить.

Нападавшего смогли оттащить другие подростки, мужчина вскоре уехал и снял побои. На подростков завели дело, а мужчину привлекли к административной ответственности и выписали штраф — за вождение в нетрезвом виде, рассказывают родители подростков в видеообращении.

Родители подростков обратились к главе СК России Александру Бастрыкину — они не согласны с принятым решением в отношении инициатора конфликта. Кроме того, они считают, что сотрудники отдела по делам несовершеннолетних действовали в сложившейся ситуации неправомерно.

По данному факту СУ СК РФ по Краснодарскому краю начало процессуальную проверку. Бастрыкин поручил представить доклад по сведениям из обращения и ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК России.

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