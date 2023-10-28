Мать двоих детей избила пенсионерку на детской площадке в Краснодаре

Конфликт на детской площадке, закончившийся жестоким избиением 73-летней женщины, произошел 23 октября, однако стало известно о нем только 28-го, когда видео появилось в социальных сетях.

Это произошло на детской площадке перед домом на улице Героя Яцкова. На кадрах распространившегося ролика видно, как к сидящей на лавочке пенсионерке подходит женщина, валит на землю и начинает избивать руками и ногами. Отбить пожилую женщину удалось очевидцам, они же вызвали полицию и скорую.

Оказалось, что 31-летняя жительница Сахалинской области, проживающая в этом доме отправила двух своих малолетних детей в возрасте 3 и 6 лет на самостоятельную прогулку на площадку. А когда дети вернулись домой, старший сообщил, что младшего якобы ударила пожилая женщина. Мать выбежала из дома, и все дальнейшие ее действия запечатлела видеокамера.

«Назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень причиненного вреда здоровью пожилой женщины. Кроме того, назначили проверку по факту предполагаемого нанесения телесных повреждений 3-летнему ребенку. По окончании разбирательства действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Очевидцы утверждают, что мать была пьяна, а пенсионерка не вставала со своего места, никого не била и только присматривала за своим внуком.

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