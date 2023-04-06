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Пьяный мужчина из ревности поджег дом знакомой в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-iz-revnosti-podzheg-dom-znakomoj-v-krasnodarskom-krae
Пьяный мужчина из ревности поджег дом знакомой в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Калининском районе. За поджог 54-летнему местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, пьяный мужчина из ревности облил бензином и поджег дом своей знакомой. Ущерб составил более 3 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, дело передали в суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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