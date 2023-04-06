Пьяный мужчина из ревности поджег дом знакомой в Краснодарском крае
Происшествия
06.04.2023 17:21
Преступление произошло в Калининском районе. За поджог 54-летнему местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, пьяный мужчина из ревности облил бензином и поджег дом своей знакомой. Ущерб составил более 3 млн рублей.
Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, дело передали в суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодаре 56-летний мужчина из мести поджег иномарку родителей своей возлюбленной.
Популярные новости
- Маргарита Симоньян в свой день рождения призналась, как необычно отметила его в 1996 году
- Прокуратура проверит конфликт младшеклассников в гимназии № 40 Краснодара
- В Тихорецке начали демонтаж моста, который планировали построить в 90-е годы
- В Краснодаре остановилось движение трамваев на Дмитриевской Дамбе из-за схода вагона с рельс
- Очередь в Японский сад: количество ежедневно выдаваемых QR-кодов раскрыли в парке «Краснодар»
- Сочинский нацпарк закрыл для посещения часть туристических объектов