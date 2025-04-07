Пьяный мужчина до смерти забил собутыльника в Новороссийске

Убийство произошло ночью 16 марта в доме на улице Пролетарской города-героя.

По данным следствия, 47-летний мужчина вместе с соседом выпивали у последнего дома. Приятели поссорились на бытовой почве, в ходе чего гость избил хозяина руками и ногами по голове, шее и туловищу. После драки нападавший ушел домой.

Пострадавший скончался спустя некоторое время на месте происшествия. На следующий день мать хозяина нашла его без признаков жизни и вызвала правоохранителей.

Подозреваемого задержал следователь СК. Чтобы отвести от себя подозрения в убийстве, мужчина выбросил свою одежду со следами крови в мусорный бак. В ходе осмотра прилегающей территории одежду нашли и изъяли — она и помогла выйти на след фигуранта.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Обвиняемого заключили под стражу. Продолжается комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательств, назначили комплекс экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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