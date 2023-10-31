Пьяный мужчина без прав угнал отечественную легковушку в Сочи

Автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого был нетрезвый 32-летний местный житель, полицейские остановили в Адлерском районе курорта.

От прохождения освидетельствования водитель отказался. Выяснилось, что мужчину ранее лишили водительского удостоверения, а машина, на которой он ехал, оформлена на другого человека.

Сочинец попытался убедить правоохранителей, что недавно купил автомобиль. Ложь раскрылась, когда мужчину доставили в полицию — там уже ждал владелец легковушки с заявлением об угоне. Он оставил ключи в салоне, а угонщик решил воспользоваться случаем и уехал.

Возбудили уголовное дело об угоне. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, сейчас он отбывает административный арест за вождение в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

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