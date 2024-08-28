Пьяный мотоциклист без прав на скорости влетел в бетонное ограждение на Кубани

Авария произошла 27 августа около 4:00 в район 9 км трассы «подъезд к станице Новопетровской» в Павловском районе.

По предварительным данным, 27-летний мужчина без прав ехал за рулем мотоцикла Yamaha. Он превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение.

В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Мотоциклиста привлекли к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования и управление ТС без соответствующей категории прав.

«Этого ДТП могло бы и не быть, однако 27-летний водитель мотоцикла управлял ТС с явными признаками опьянения и без соответствующей категории», — сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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