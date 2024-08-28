Иномарка насмерть сбила мужчину на ночной трассе в Краснодарском крае

Авария, в которой погиб пешеход, произошла 28 августа в 2:48 на трассе «Джубга—Сочи—граница с Республикой Абхазия» на территории Туапсинского района.

По предварительным данным, водитель Mazda двигался со стороны Сочи в сторону Краснодара. Он сбил пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм пешеход, мужчина предположительно 45-50 лет, скончался на месте. Личность погибшего устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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