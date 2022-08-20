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Пьяный мастер взял покататься: в соцсетях рассказали свою версию ночного ДТП в центре Краснодара

Происшествия
20.08.2022 10:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-master-vzyal-pokatatsya-v-sotssetyah-rasskazali-svoyu-versiyu-nochnogo-dtp-v-tsentre-krasnodara
Пьяный мастер взял покататься: в соцсетях рассказали свою версию ночного ДТП в центре Краснодара
Кадр из видео "Кубань 24"

ДТП произошло 20 августа в 1:15 на улице Северной в районе пересечения с Кутузова. Водитель на Mercedes ночью «собрал» две припаркованные машины, врезался в столб и в забор.

В соцсетях пишут, что водитель за рулем Mercedes — не его владелец. Хозяин иномарки оставил машину в салоне детейлинга, ожидая утром получить обновленный автомобиль.

Однако ближе к ночи мастер салона, выпив, решил покататься на иномарке и на улице Северной не справился с управлением. По стечению обстоятельств мимо проезжал брат владельца Mercedes. Увидев машину родственника, он тут же остановился, а затем позвонил брату.

Мужчина приехал разбираться, однако пострадавшим водителем к тому времени уже занимались медики, сообщает Telegram-канал «Краснодар № 1|Телетайп».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель на Mercedes не выдержал безопасный боковой интервал и допустил наезд на припаркованные «Ладу Ларгус» и Hyundai.

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