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Пьяный кубанец на иномарке влетел в ларек, перевернув по пути «жигули» в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-kubanets-na-inomarke-vletel-v-larek-perevernuv-po-puti-zhiguli-v-adygee
Фото t.me/mvd01ra

ДТП произошло в поселке Яблоновском под Краснодаром 30 декабря около 6:00.

По предварительным данным, 30-летний житель Краснодарского края за рулем иномарки не справился с управлением, из-за чего столкнулся с припаркованным на обочине ВАЗ-2106. «Жигули» от удара перевернулись, а иномарка, пролетев еще несколько метров, врезалась в магазин на другой стороне улицы.

Фото t.me/mvd01ra

Предварительно, никто не пострадал, в магазине в момент ДТП никого не было.

В ходе разбирательства полицейские установили, что водитель иномарки был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Адыгея.

Предполагаемому виновнику аварии за езду в пьяном виде грозит наказание в виде штрафа и лишения прав на срок до 2 лет.

Фото t.me/mvd01ra

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