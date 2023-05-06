Пьяный хулиган выломал боковые зеркала на четырех иномарках в Новороссийске

За умышленное повреждение четырех автомобилей 27-летнему приезжему Ставропольского края грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений повредил четыре припаркованные у домов иномарки. Кроме того, он выломал на этих машинах боковые зеркала. Ущерб владельцам автомобилей составил порядка 45 тыс. рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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