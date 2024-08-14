Пьяный хулиган разбил стекло нового автобуса в Сочи

Инцидент произошел накануне вечером на конечной городского автобуса № 102 на улице Джапаридзе.

Звонивший сообщил полицейским, что во время конфликта неизвестный разбил боковое стекло в автобусе. Инцидент запечатлела камера наблюдения, установленная в кабине автобуса.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они опросили очевидцев инцидента и изучили записи камер видеонаблюдения.

По факту произошедшего в Хостинском отделе полиции начали проводить проверку. Личность хулигана устанавливают. По результатам проверки примут решение.

По словам очевидцев в соцсетях, хулиганов было несколько, при этом они были пьяными. О причинах конфликта не сообщается.

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