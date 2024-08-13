Отдыхающая устроила скандал и разбила аквариум в баре Геленджика

Инцидент произошел в ночь на 12 августа в кафе «Грин Бар» в селе Дивноморском в Геленджике.

По данным пабликов, пьяная посетительница бара узнала, что гости за соседним столом приехали из ДНР. Женщина заявила соседям по столику, что ее муж находится на СВО, а «вы отдыхаете». Затем она бросила в людей бутылку, но попала в аквариум. Тот разбился, а вода из аквариума хлынула на пол.

В полиции сообщили о том, что злоумышленницей оказалась 42-летняя жительница Татарстана. Установлено, в ходе словесного конфликта между 42-летней женщиной и семейной парой, женщина кинула в сторону столика семейной пары стеклянную бутылку и по неосторожности попала в аквариум, расположенный на территории кафе.

На место происшествия прибыли полицейские. Всех участников конфликта доставили в отдел, где конфликт был урегулирован. От написания заявлений по факту конфликта обе стороны отказались, сообщает пресс-служба ОМВД России по Геленджику в Telegram.

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