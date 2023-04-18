Пьяный дебошир устроил погром в продуктовом магазине в Краснодаре
Происшествия
18.04.2023 10:04
Инцидент произошел на улице Московской в Прикубанском округе столицы Кубани.
Вечером из продуктового магазина поступил сигнал тревоги. В торговую точку зашел пьяный мужчина и начал бить кулаком по холодильной витрине. В ответ на замечания продавца прекратить хулиганство дебошир начал громко ругаться и размахивать руками. Неадекватный посетитель также сбросил с прилавка терминал безналичной оплаты и монетницу.
Сотрудники Росгвардии пресекли злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.
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