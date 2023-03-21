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Пьяный дебошир справил нужду возле входа в ТРЦ «Красная Площадь» в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-deboshir-spravil-nuzhdu-vozle-vhoda-v-trts-krasnaya-ploshhad-v-anape
Пьяный дебошир справил нужду возле входа в ТРЦ «Красная Площадь» в Анапе
Фото из соцсетей

Нарушение общественного порядка произошло вечером 20 марта на улице Астраханской.

Нетрезвый мужчина с открытой бутылкой алкогольного напитка пытался зайти в ТРЦ «Красная Площадь», но его не пустили охранники. Он громко выражался нецензурными словами, размахивал руками, приставал к прохожим и провоцировал конфликт, а затем справил нужду на улице возле входа в ТРЦ. Чтобы пресечь действия дебошира, охранники нажали на кнопку тревожной сигнализации.

Вскоре на место прибыли росгвардейцы. Они задержали нарушителя общественного порядка и передали его коллегам из полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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