Пьяный дебошир справил нужду возле входа в ТРЦ «Красная Площадь» в Анапе

Нарушение общественного порядка произошло вечером 20 марта на улице Астраханской.

Нетрезвый мужчина с открытой бутылкой алкогольного напитка пытался зайти в ТРЦ «Красная Площадь», но его не пустили охранники. Он громко выражался нецензурными словами, размахивал руками, приставал к прохожим и провоцировал конфликт, а затем справил нужду на улице возле входа в ТРЦ. Чтобы пресечь действия дебошира, охранники нажали на кнопку тревожной сигнализации.

Вскоре на место прибыли росгвардейцы. Они задержали нарушителя общественного порядка и передали его коллегам из полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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