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Пьяный дебошир курил в помещении и ломился ночью к соседям в отеле Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-deboshir-kuril-v-pomeshhenii-i-lomilsya-nochyu-k-sosedyam-v-otele-sochi
Пьяный дебошир курил в помещении и ломился ночью к соседям в отеле Сочи
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии ночью поступило сообщение о том, что в одном из отелей на улице Цветочной в Сириусе постоялец нарушает общественный порядок.

Правоохранители прибыли на ме сто и установили, что пьяный мужчина курил в помещении и нецензурно выражался. Выяснилось, что 54-летний приезжий из Пермского края по дороге в свой номер стучал в соседние двери, мешал другим постояльцам и провоцировал с ними конфликт.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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