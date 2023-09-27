Бросавшегося на машины и пугавшего прохожих дебошира задержали в Новороссийске
Происшествия
27.09.2023 07:51
Инцидент произошел накануне днем на улице Молодежной в Южном районе города.
Очевидцы в соцсетях поделись видеозаписью, на которой запечатлен неадекватный мужчина в шортах. По словам местных жителей, он кричал о том, что его кто-то хочет убить и кидался всем телом на автомобили. Очевидцы также сообщили, что дебошир сильно напугал прохожих, особенно женщину, на чью машину он залез.
Местные жители обратились в полицию.
Сотрудники полиции доставили гражданина в отдел, сообщает УМВД России по городу Новороссийску в Telegram.
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