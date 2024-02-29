Пьяный «человек-паук» повис на балконе многоэтажки в Краснодаре, напугав жильцов

Инцидент произошел 29 февраля около 11:00 в многоквартирном доме на улице 75-летия Победы в поселке Плодородном.

Жильцы соседнего заметили, что на балконе 14 этажа повис мужчина, который странно себя вел. На место вызвали оперативные службы.

Вскоре к многоэтажке прибыли сотрудники МВД и МЧС. Они вскрыли входную дверь в квартиру и вернули висящего мужчину в помещение.

Выяснилось, что на балконе висел 29-летний приезжий из Алтайского края. Он живет в съемной квартире и не смог объяснить мотивы своего поступка. По внешним признакам он был пьян, возможно употребил наркотики. Мужчину госпитализировали в специализированную больницу.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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