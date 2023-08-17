Пьяный «богатырь» случайно вырвал дверь в подъезд в Краснодаре, пытаясь попасть в гости. Видео

Курьезный случай произошел накануне поздно вечером в многоквартирном доме на улице Адмирала Крузенштерна, 5/2 в поселке Краснодарском.

Очевидцы сняли видео с места инцидента и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что нетрезвый мужчина случайно вырвал входную дверь в подъезд. По его словам, он просто пытался в гости к своему другу Артуру.

В результате дверь в подъезд вылетела с петель вместе с кусками кирпичей. При этом сам «богатырь» свою вину категорически отрицал.

Читайте также: мужчина сломал автоматические ворота в Сочи, потому что они мешали ему своим шумом. В полицию курорта с заявлением обратились местные жители.