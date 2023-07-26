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Мужчина сломал автоматические ворота в Сочи, потому что они мешали ему своим шумом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-slomal-avtomaticheskie-vorota-v-sochi-potomu-chto-oni-meshali-emu-svoim-shumom
Мужчина сломал автоматические ворота в Сочи, потому что они мешали ему своим шумом
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию курорта с заявлением обратились местные жители.

Они рассказали, что мужчина, живущий в соседнем доме, сломал автоматические ворота во дворе их многоэтажки. По словам свидетелей, дебошир громогласно жаловался на шум механизма, который перекрывает въезд автомобилей.

Правоохранители установили личность мужчины и опросили всех свидетелей. Назначили техническую экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

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