Мужчина сломал автоматические ворота в Сочи, потому что они мешали ему своим шумом

В полицию курорта с заявлением обратились местные жители.

Они рассказали, что мужчина, живущий в соседнем доме, сломал автоматические ворота во дворе их многоэтажки. По словам свидетелей, дебошир громогласно жаловался на шум механизма, который перекрывает въезд автомобилей.

Правоохранители установили личность мужчины и опросили всех свидетелей. Назначили техническую экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

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