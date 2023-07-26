Мужчина сломал автоматические ворота в Сочи, потому что они мешали ему своим шумом
Происшествия
26.07.2023 12:16
В полицию курорта с заявлением обратились местные жители.
Они рассказали, что мужчина, живущий в соседнем доме, сломал автоматические ворота во дворе их многоэтажки. По словам свидетелей, дебошир громогласно жаловался на шум механизма, который перекрывает въезд автомобилей.
Правоохранители установили личность мужчины и опросили всех свидетелей. Назначили техническую экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.
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