Пьяные отдыхающие устроили драку на набережной в Сочи. Видео

Конфликт произошел в ночь на 28 августа в Дагомысе на набережной местной реки.

Очевидцы сняли драку на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, что в конфликте принимали участие шесть человек. Они били друг друга руками и ногами и громко кричали, мешая спать жителям соседних многоэтажек. Предположительно, все участники драки были пьяны.

«Произошел конфликт между гражданами, приехавшими в наш город на отдых. Личности участников конфликта установлены. В настоящее время полицейскими проводится проверка», — сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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