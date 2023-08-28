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Пьяные отдыхающие устроили драку на набережной в Сочи. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanye-otdyhayushhie-ustroili-draku-nochyu-na-naberezhnoj-v-sochi-video
Видео t.me/chp_sochi

Конфликт произошел в ночь на 28 августа в Дагомысе на набережной местной реки.

Очевидцы сняли драку на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, что в конфликте принимали участие шесть человек. Они били друг друга руками и ногами и громко кричали, мешая спать жителям соседних многоэтажек. Предположительно, все участники драки были пьяны.

«Произошел конфликт между гражданами, приехавшими в наш город на отдых. Личности участников конфликта установлены. В настоящее время полицейскими проводится проверка», — сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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